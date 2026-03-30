去年8月の記録的な大雨での熊本市の対応を検証する、第三者委員会の答申書がまとまりました。 【写真を見る】浸水対策のため「止水板の設置推進を」大雨で熊本市の排水機能停止…第三者委が必要性を指摘 浸水被害を減らすには「止水板の設置を市内全域で進める必要がある」と指摘しています。 去年8月の大雨では、熊本市の坪井ポンプ場（中央区坪井）山ノ下排水機場（西区花園）の電気設備が浸水で故障するなどして、一時的に