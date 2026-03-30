熊本県内初の国産EVバスが3月31日から運行するのを前に、関係者向けのお披露目会が開かれました。 【写真を見る】国産EVバス 乗ってみたら…「緊張するほど静か」熊本初「空港リムジンバス」で導入へ 九州産交バスは3月31日から、桜町バスターミナルと熊本空港の間を走る「空港リムジンバス」に、国産の大型電気自動車バス（EVバス）を導入します。 熊本県内での国産EVバスの導入は初めてで、排気ガスなどの削減が期待