ロッテは、4月6日から順次、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、アルコール分5％の本格的なお酒「クーリッシュ フローズン レモンサワー」「クーリッシュ フローズン グレフルサワー」を発売する。同商品はパウチ容器なので、さまざまなシーンでシャリシャリした新感覚の酔い心地をシームレスに楽しめる。2022年の登場以来、その冷涼感とお酒の味わいを両立した商品として多くの消費者から好評を得ており、今年も継続