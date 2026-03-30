J2昇格を託された 岸 航大フィジカルコーチ ロアッソ熊本へ7年ぶりにフィジカルコーチが加入しています。 【写真を見る】“もっと強く”若きコーチが導く鍛錬の道ロアッソ熊本 25歳のフィジカルコーチ 25歳という若さで抜擢されたコーチの仕事に迫りました。 先週水曜日の練習。 ボールを使う前に室内でフィジカル（肉体）トレーニングに取り組む選手たちの姿がありました。 こ