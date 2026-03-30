和歌山県のアドベンチャーワールドでエンペラーペンギンの生後半年を祝うイベントが行われました。 生まれて半年の誕生日を迎えたのは、和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドで去年9月に生まれた、エンペラーペンギン。“ハーフバースデー”を意味する2分の1のオブジェでお祝いです。 生まれた直後は300gほどだった体重が3月30日の測定では21kgと、すっかり大き