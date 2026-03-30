タレントの滝沢カレン（33）が30日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。4年間務めた月曜パートナーを卒業した。番組終盤には感極まる場面もあった。同番組がラジオ初挑戦だった滝沢。「（ラジオは）凄い密な関係で、遠い親戚くらいの存在になってくれたんですよね、向井さんを始めスタッフさんたちが」と振り返った。「何も知らない私に…」と口にしたところで言葉に詰まり、「急に…ご