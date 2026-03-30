三重県は南海トラフ巨大地震で、死者数が5万人にのぼる新たな被害想定を公表しました。以前の想定に比べ、被害があまり減っていない結果となりました。 【写真を見る】南海トラフ巨大地震の新被害想定 三重の死者5万人 建物被害22万2000棟 1割程度しか減らず…専門家｢対策が進んでいない｣ 南海トラフ巨大地震で三重県では、津市南部から伊勢市にかけて最大震度7の揺れが襲い、志摩市など県南部に20メートルを超える津波が