部下にシャンパングラスを投げつけるなどしたとして、警視庁に暴行などの疑いで書類送検されていたタレントのデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ氏（８６）について、東京地検は３０日、暴行罪で東京地裁に在宅起訴した。地検によると、デヴィ氏は昨年２月、東京都渋谷区の飲食店で、自らが代表を務める芸能事務所の従業員女性にシャンパングラスを投げつけたとされる。同１０月には、同区の動物病院で、別の従業員女性に対し、殴