国土交通省は30日、街路樹の倒木による事故が相次いだことを受け、点検を効率的に進められるよう、自治体向けのガイドラインを策定した。今後、自治体に送付する。災害時に支援物資の搬送を担う「緊急輸送道路」や通学路の脇にある街路樹は優先順位が高いとし、年1回程度の定期巡回を推奨する。過去5年間に街路樹が倒れたり、枝が落ちたりした路線も同様のペースでの点検が基本と説明した。各自治体の担当者には徒歩で木に近づ