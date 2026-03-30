俳優の鈴木亮平（43）が30日、自身のXを更新。主演ドラマの共演者とのオフショットを投稿し、反響を集めた。鈴木が主演を務めたTBS日曜劇場が29日に最終回を迎えた。鈴木は「一夜明けて、改めて『リブート』ご視聴いただきありがとうございました。タフな撮影でしたが、この素晴らしい作品を、最高のスタッフ、最高の共演者と共に作り上げることができて幸せな日々でした」と感慨を記した。そして「戸田さん、有起哉さんとの