68年前、都立の産院で別の赤ちゃんと取り違えられた男性をめぐり、調査を進めてきた東京都は30日、生みの親を特定できなかったとする報告書をまとめました。江蔵智さん（67）「調査は不十分だと思いますよ。それで終わりにされると思うと、悔しくてしょうがないです」1958年、東京都立の墨田産院で生まれ、別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さんについて、東京都は、東京地裁の判決を受けて、生みの親を見つける調査を行っていま