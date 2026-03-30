政府が不測の事態に備えるとして国会に提出した新年度暫定予算案は３０日の参議院本会議で採決が行われた結果、賛成多数で可決・成立した。暫定予算の総額はおよそ８兆５６００億円。新年度がスタートする４月１日から１１日までに必要な経費を計上し、本予算成立までのあいだに必要な社会保障費や地方交付税交付金、公務員の人件費、高校授業料の無償化に必要な費用などが盛り込まれた。政府が暫定予算の編成を行うのは、１１