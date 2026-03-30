退職金を守りたい気持ちは当然です。年金だけで生活費が足りない場合、マンション売却で現金を作るのは、老後資金を安定させる一つの方法になります。ただし、売却は一度きりの大きな決断なので、年金を補うという目的に対して「売ったお金が何年分の不足を埋めるのか」を確認し、売却後の住居費をセットで設計することが大切です。 マンション売却は「不足の穴埋め」を見える化できるのが強み 年金生活での不安は、月の