名門ジムの新スター候補だ。ボクシングの大橋ジムは３０日、横浜市内で会見を開き、高校３冠の片岡叶夢（１８）が同ジムからプロデビューすることを発表した。軽量級ながら手足の長い１７１センチで、同ジムの大橋秀行会長も絶賛するクール男子は、幼いころからの夢である世界王者を目標に掲げた。アマチュア６冠で２４日にプロデビューした片岡雷斗（大橋）の弟である片岡は、さわやかなスカイブルーのスーツを着こなして登場