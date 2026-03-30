三浦しをんによる小説「舟を編む」。出版社・玄武書房で営業部員として働く主人公・馬締光也が辞書編集部に異動することとなり、新しく刊行する辞書「大渡海」の制作に没頭していく物語。これまでにアニメや映画など度々映像化されてきた同作。2024年には「舟を編む 〜私、辞書つくります〜」と題して、テレビドラマ化もされた。 池田エライザがファッション編集部から辞書編集部に異動となり、奮闘する主人公を好演主演を務めたの