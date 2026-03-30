４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴＪＡＭ」（日曜・午後１１時１５分）に出演。自身の音楽について様々に語った。デビュー時からタッグを組む音楽プロデューサー・小林武史氏について「デビューするにあたって、小林さんと一緒に音楽を制作するでしょ。その時に比べられるのが桑田さんなんですよ」とサザンオールスターズ・桑田佳祐の名前をあげた桜井。「（自身の