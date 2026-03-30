人気インフルエンサーでタレントのなえなのが３０日に自身のインスタグラムを更新。歌手・和田アキ子とのツーショットを公開した。３月２９日の放送で最終回を迎えたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）に出演したなえなの。「アッコにおまかせ！最終回ありがとうございましたなえは、５年ほど番組に呼んでいただきました」と和田をはじめとした、共演者とのショットを披露。「初回は、人生で初めての