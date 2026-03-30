福岡県の教員採用試験にウソの勤務歴を提出したとして、33歳の元講師の男が逮捕されました。偽造有印私文書行使の疑いで30日に逮捕されたのは、春日市の無職、右働滝紅美容疑者（33）です。警察によりますと、右働容疑者は去年11月、福岡県の教員採用試験に出願する際、実際には県外の私立学校で1年間、講師として働いた経験しかないにもかかわらず、教諭として6年間勤めていたとするウソの勤務歴証明書を提出した疑いです。福岡県