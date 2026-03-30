俳優の柄本佑、女優の沢口靖子らが３０日、都内で主演映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。直木賞と山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子さんの同名小説を映画化。江戸時代の芝居小屋「森田座」を舞台にした時代劇ミステリーとなっている。壇上に上がった柄本は「大ヒット御礼舞台あいさつなんて、僕が出ることあんまりなくてですね。緊張してますけど、ちょっとでも恩返しできれ