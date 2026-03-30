27年前に名古屋市で主婦が殺害された事件。夫が借り続けたアパート家賃の賠償などを求め提訴しました。訴えを起こしたのは、高羽悟さんと長男の航平さんです。1999年11月、名古屋市で高羽奈美子さんが殺害された事件で、夫の悟さんは現場保存の為、事件後もアパートを借り続けていました。安福久美子被告に対し、精神的な苦痛に伴う慰謝料のほか、現場保存のために借り続けたアパートの家賃の賠償などを求めています。民法では不法