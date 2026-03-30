能登半島地震で被災した高岡市伏木地区の復興について話し合う2回目の会議がきょう開かれました。会議では復興とまちづくりをテーマに活動する社団法人の設立が提案され、了承されました。出町市長「皆さんとしっかり議論して復興を何としても成し遂げたい」高岡市復興会議は、出町市長を会長に学識経験者や伏木地区の自治会などで構成されています。伏木地区の人口は、地震の影響で1割減少していて、現在と比べ、20年後には