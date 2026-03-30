レスポートサックから、大人気アニメ「パワーパフガールズ」とのスペシャルコレクションが登場♡ブロッサム、バブルス、バターカップの3人を主役に、ポップでエネルギッシュなデザインが勢ぞろいします。バッグからポーチまで幅広くラインアップされ、日常に遊び心と元気をプラス♪持つだけで気分が上がる注目コラボをチェックしてみて。 ポップで元気なデザインが魅力 今回のコレクション