こんばんは。県内各地でサクラが咲き始めています。きのうは富山地方気象台が構内のサクラが開花したと発表しました。サクラの開花は、気象台の敷地にあるソメイヨシノの標本木で、5輪から6輪ほど花が咲いたかどうかを確認して発表します。富山地方気象台高橋英則 調査官「5輪以上、7輪8輪くらいしっかり咲いている状況を確認することができました」標本木の開花は、去年より4日早く、平年より5日早い観測でした。1953年の観測開