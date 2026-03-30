続いては、県出身のトップアスリートが県内企業に就職です。富山市出身の水球日本代表・稲場晴香選手が高岡市の建設会社に入社しました。高岡市の塩谷建設で入社発表会見を行ったのは水球の稲場晴香選手です。稲場選手は富山市出身の23歳。全員が水球の日本代表経験がある稲場4きょうだいの末っ子で、去年の世界選手権にはオリンピアンの兄・悠介選手、姉・朱里選手とともに日本代表に選出され、「ポセイドンジャパン」の一