演歌歌手の多岐川舞子（56）が30日、公式ブログを更新。街中で、想像を超えた“奇抜ガチャ”に出合ったことをつづった。写真を1枚アップし、最初に「どれにしようかな？」とおどけて見せた多岐川。そこには「沖縄」「鹿児島「博多」「金沢」「京都」「信州」「小笠原」「ヨコスカ（横須賀）」「北海道」という国内9カ所の地名がそれぞれ書かれた袋が、自販機のような機械の中に9つのマスに分けて収められているのがわかる。そ