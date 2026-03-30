ガチャピンとムックが渋谷を盛り上げます。ガチャピン：ぼくたちの合言葉は“みんなともだち”！30日、東京・渋谷区観光協会のアンバサダーに就任したのは「イット！」ファミリーのガチャピンと、その相棒ムックです。ガチャピン：実はぼくたち、渋谷原宿を中心に大きなプロジェクトを行う予定なんだ。4月2日生まれのガチャピンとムックが、誕生日に合わせて大型プロジェクトを発表。渋谷・原宿エリアで50の企業と500種類ものコラ