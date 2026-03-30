俳優の小出恵介が日本テレビ系ドラマ「多すぎる恋と殺人」（４月６日スタート。月曜、深夜０・２４）に出演することが３０日、分かった。今作は５０人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事（森カンナ）が送るサスペンスコメディー。小出は女刑事のマイラブ・江本健役を演じる。江本は元は暴力団にいて逮捕されたこともあるが、服役を６年前に終えており、現在は足を洗っている。小出は「マイラブの１人“アウトロー枠