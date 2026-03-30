沢口靖子（60）が30日、東京・新宿バルト9で行われた柄本佑（39）の主演映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。原作者の永井紗耶子氏（49）から、劇中で息子を演じた、なにわ男子の長尾謙杜（23）と「母子の似具合を見てもらえれば」などと、似ていると指摘され、満面の笑みを浮かべた。「木挽町のあだ討ち」は、直木賞と山本周五郎賞を歴代3人目となるダブル受賞した、永井氏の同名小説の実写化