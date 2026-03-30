演歌歌手の鳥羽一郎（73）の息子で、兄弟デュオ「竜徹日記」の木村竜蔵（37）と木村徹二（34）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。兄弟で船の免許を取ったという2人に黒柳が「お父様の影響？」と尋ねた。すると徹二が「そうなんですよ。二十歳になった時に『お前ら、船の免許取りに行ってこい』とか言われて、二級の免許をですね」と明かし、竜蔵が「唯一、多分うちの父からの家訓というか『男は