元NMB48・上西怜さんのコスプレ写真集のタイトル、表紙、先行カット第2弾、特典写真が解禁されました。4月2日に発売する写真集のタイトルは『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』です。【写真】銭湯でなぜかビキニ姿の上西怜さん。こちらもセクシー！表紙に選ばれたのは、配信者風のコスプレカット。ヘッドセットを首にかけ、モニターの光に照らされた瞳がこちらを真っ直ぐに見つめる一枚は、日常の延長線上にあるよう