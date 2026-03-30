「結婚式のデータが届き、ファーストミートのとき、うちの豆柴は芝生を堪能していたことが発覚しました……何してんねん！ かわいすぎやろー！！！ こんな現場を押さえてくれたカメラマンさん最高」【写真】お尻丸出し！？ 見事な横転ポーズに爆笑そんなコメントとともに投稿された愛犬の写真が爆笑を誘っています。写っているのは、柴犬の「ころっけ」くん（4歳・男の子）。新郎新婦が見つめ合う大切な瞬間、その背後では――芝生