まるで「ミニ・ヴェルファイア」な斬新スライドドアワゴン！2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」の会場で、ひときわ熱い視線を浴びていた一台があります。それが、ダイハツが満を持して公開したカスタムカー「タントカスタム クロメキ」です。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「「斬新スライドドアワゴン」」です！（30枚）実車が披露されるとSNSを中心に大きな話題となり、その質感の高さと圧倒的な存在