私はトモミ。ランドセル選びに行った日、私はネットで「男の子のピンクはいじめられる」といった言葉を検索し、アヤトの選択を阻止するべきか悩んでいました。しかし夫のキョウヤから「本当に傷つくのは、大好きな親から否定されることだ」と諭され、ハッとしました。親の役目は前もってリスクを摘み取ることではなく、つらいときに寄り添うこと。キョウヤの「全力で正解にしていこう」という言葉に勇気をもらい、私が誰よりもアヤ