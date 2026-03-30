自動車販売会社のホンダカーズ群馬が創立７５周年を迎え、記念の式典が開かれました。 ホンダカーズ群馬の創立７５周年記念式典は前橋商工会議所で開かれ、取引先などから約１６０人が出席しました。都丸正樹会長はこれまでの歴史を振り返り、「社員一丸となって力を合わせきょうを迎えることができた」などと感謝の言葉を述べました。 前橋市に本社を置くホンダカーズ群馬は１９５０年に設立し、県内２２の店