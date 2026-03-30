プロバスケットボールＢリーグ１部群馬クレインサンダーズの関連企業が集まる就職交流イベントが前橋市内で開かれました。 このイベントはサンダーズと関わりのある企業に多くのビジネスチャンスをつかんでもらおうと、去年７月に開設した「サンダーズビジネスクラブ」の一環で初めて開かれたものです。高校生以上を対象に２９日と３０日の２日間行われ、製造業や建設業など県内を中心に１８社が参