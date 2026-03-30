地域の交通安全や防犯活動の推進に役立ててほしいと不動産事業などを手掛ける高崎市の親広産業と東和銀行が高崎警察署に懸垂幕を寄付しました。 高崎警察署に寄付されたのは、長さ約７メートル、特殊詐欺などへの注意を呼び掛ける懸垂幕です。懸垂幕の寄贈式は３０日、高崎警察署で開かれ、親広産業の岡田広行社長から鈴木徹署長に目録が手渡されました。 今回の寄付は、企業が資金を調達する際に支払う手数料の一部を金融