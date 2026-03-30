高崎市の桜の名所観音山でソメイヨシノが満開を迎え、白衣大観音との共演を楽しむことができます。 高崎市のシンボル白衣大観音を囲むように咲くソメイヨシノ。観音山には、ソメイヨシノやヤマザクラを中心に約３０００本が山の全体を覆うように植えられていて現在は満開となっています。 高崎市観光課によりますと、桜の満開は、去年と比べて１週間ほど早く、来月上旬まで見頃が続く見込みです。訪れた人たちは、満開の桜をカメ