群馬県庁 県は新年度の人事異動を内示しました。対象者は１８４４人で前の年度より増えたほか、女性職員の管理監督職の人数が過去最多となりました。 県の４月１日付けの人事異動の対象者は１８４４人で、前の年度より６５人増え、過去１０年で２番目の規模となりました。若手職員や女性職員の活躍促進に配慮したのが特徴で、女性職員の係長以上の管理監督職の人数は３２２人、割合は２２．９％と、いずれも過去最高となり