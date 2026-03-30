アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から１カ月。県内に住むイラン出身の男性は、母国の親族と連絡が取れないと不安な日々を送っています。 高崎市聖石町にあるパン屋。２６年前にオープンしました。店主を務めるのはイラン出身の高橋アミラさん（５７）です。イランの首都・テヘランで育ち、幼いころから家業のパン作りを手伝ってきました。 アミラさんに、２０歳まで過ごした故郷について聞いてみるとー「