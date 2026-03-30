２９日夕方、板倉町の住宅に２人組の男が侵入し指輪２つを奪った上、鉢合わせた住人の８１歳の男性に暴行を加え、逃走しました。警察は強盗事件として逃げた男の行方を追っています。 ２９日午後７時ごろ、「帰宅したところ男２人と鉢合わせ暴行を受けた」と１１０番通報がありました。警察によりますと２９日午後６時半ごろ、板倉町海老瀬の住宅で、外出中だった男性（８１）が帰宅したところ、室内を物色していた２人組の男と鉢