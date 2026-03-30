東京電力は、柏崎刈羽原発6号機について営業運転開始の予定を4月16日に変更した使用前確認変更申請書を原子力規制委員会に提出したと発表しました。 柏崎刈羽原発6号機は、漏電を示す警報が作動したため4月14日から発電と送電を停止しましたが、漏電の原因となる部品を特定し取り替える作業を進めてきました。その後、22日に発送電を再開し、27日夜に熱出力が100%に復帰しました。 東京電力はあらためて工程を精査し、30日に