●あす31日(火)夜明け前は一時激しい雨●水曜日、土曜日も雨のタイミング 気温は引き続き高めで経過●花盛りを迎えたサクラには 今後は試練の雨となる心配＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 週明けのきょう30日(月)の県内も、暖かさはサクラの季節よりもだいぶ先取り…最高気温は広く20度を軽く超え、5月並みの暖かさの所も多くなりました。一方で天気は下り坂となり、夕方頃から、だんだんと雨雲が流れ込み始めています。 これから