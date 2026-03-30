自家用車の中で飲酒をした後に運転し接触事故を起こしたなどとして県職員2人が懲戒処分を受けました。30日付けで停職6か月の懲戒処分を受けたのは県の大島支庁に勤務する60代の男性職員です。この職員は、2月上旬、自家用車の中で飲酒した後に運転。対向車と接触する事故を起こし、その後の呼気検査で基準を超えるアルコールが検出され、現行犯逮捕されたということです。また、鹿児島地域振興局の20代の男性職員は職