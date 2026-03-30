旧統一教会の内部ではいまなにが…現役職員に独自取材 3月4日に東京高裁が旧統一教会への解散命令を決定してから3週間。清算人が入り、手続きが進められている教団内部でいまなにが起こっているのでしょうか？今回は、教団の現役職員に独自取材を敢行しました。 【写真を見る】【独自取材】旧統一教会・現役職員が語る本音解散命令に「教会改革が一蹴。正直“そりゃないでしょう”」それでも揺るがぬ信仰心献金は「尊い行