3年前、選挙応援で和歌山市を訪れていた岸田文雄元総理の演説会場に爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂などの罪に問われた木村隆二被告（27）の裁判で、最高裁は木村被告側の上告を退ける決定をしました。 決定は3月27日付で、木村被告に懲役10年を言い渡した1、2審判決が確定することになります。 2023年4月15日、衆院議員補欠選挙の応援演説で和歌山市の雑賀崎漁港を訪れていた岸田元総理らに向けて手製の爆発物が投げ