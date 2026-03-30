大阪府が、すでに運用を終えた公衆街路灯の電気料金を、関西電力側に支払い続けてしまっていた問題。 府は約6500万円の返還を求めて、関電を相手取り裁判を起こしていましたが、大阪地裁は訴えを退けました。 ■緊急点検で“過払い”が判明 大阪府は2020年、管理する道路で街路灯が倒壊したことをうけて緊急点検を実施したところ、すでに撤去された街路灯などの電気料金を、関西電力側に支払い続けていたことが判明しました。