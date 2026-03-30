グローバルボーイズグループ・JO1が、4月8日、9日に東京ドーム、4月22日、23日に京セラドーム大阪で『JO1DER SHOW 2026 EIEN 永縁』を開催する。それに先立って、同公演のために書き下ろされた楽曲「EIEN」が配信された。【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚ドーム公演は、JAM（ファンネーム）と共に過ごした時間や記憶、これからも進み続けるJO1の覚悟をパフォーマンスを通して届けるという想いが込められて