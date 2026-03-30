大分県豊後高田市の食品会社が、加熱処理の不十分な野菜加工食品を出荷していたことがわかり、県が30日付けで回収命令を出しました。 回収命令を受けたのは、豊後高田市の「クローバー食品」です。県によりますと、3月24日に取引業者が工場を視察した際、不備を指摘。その翌日、会社側から県へ自主回収の連絡がありました。 県の立ち入り検査の結果、工場で製造された野菜の水煮レトルト食品29品について、食品衛生