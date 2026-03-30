アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、「近く合意できる可能性がある」との見方を示しました。トランプ大統領：（Q.今週中にイランとの合意は見込めるか）合意は見込める。近いうちに成立する可能性がある。トランプ大統領は29日、「イランと直接、または間接的に非常に良い協議を行っている」と述べ、「合意は近い」との認識を示しました。一方で、イギリスのフィナンシャル・タイムズに対しては、