1歳の男の子が用水路に転落し意識不明の重体です。【映像】現場の様子午後2時すぎ、千葉県流山市で「男の子がU字溝に落ちた」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、男の子はおよそ500メートル離れた場所で近くにいた人に引き上げられましたが、意識不明の重体です。当時、男の子は用水路の近くで姉と遊んでいたということです。（ANNニュース）